هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح بكلمات رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصري هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها الممثل المصري أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي لمتابعيها صورة تجمعها بزوجها، علقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حب".

وهنأ الكثير من الزملاء والمتابعين هنادي بهذا العيد، وتمنوا لها ولزوجها دوام السعادة في حياتهما الزوجية.

يذكر أن هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، كانا قد احتفلا بزفافهما في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، وذلك في حفل بسيط اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن في مصر.

ويشار إلى أن آخر أعمال هنادي مهنى، مسلسل "سيب وأنا أسيب"، إلى جانب الممثلة هنا الزاهد والممثل أحمد السعدني، والذي حقق نجاحاً كبيراً.

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