بالصور- بلوك خريفي رائع..يارا السكري تبهر الجمهور بأناقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بأخر ظهور لها على الجمهور، حيث ظهرت بلوك خريفي رائع، فكانت ترتدي شورت قصير ضيق باللون الأسود مع توب واسع من الصووف باللون الأسود والأصفر، وفي قدميها حذاء عالي من الجلد الأسود، وتركت يارا شعرها منسدلاً على كتفيها مه مكياج مميز أظخرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".

