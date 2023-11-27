ماجد المهندس في حفل جديد بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان ماجد المهندس جمهوره من جديد في حفل غنائي بالإمارات، وذلك ضمن فعاليات ملتقى أبو ظبي الأسري الرابع.

موعد حفل ماجد المهندس في الإمارات

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ10 من ديسمبر القادم على المسرح الرئيسي بمنطقة مرسانا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

أغنية جننت قلبي ماجد المهندس

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ ماجد المهندس “جننت قلبي”، والتي حققت أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



وتقول كلماتها "جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك اكبر اطماعي يا نبض قلبي ويا أغلى مطاليبه.

ديو الحب الأبدي مع أصالة

بجانب ديو “الحب الأبدي” مع الفنانة أصالة والذي سجل أكثر من 14 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "

انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير".