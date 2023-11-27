أحمد داوود يعاصر انتعاشه فنية بعد مسلسل "زينهم" يستعد لـ "ولاد رزق 3"

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم الفنان أحمد داوود بتصوير مسلسل "زينهم" الذى يعرض حاليًا على شبكة قنوات on، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج شريف إسماعيل.

أحداث مسلسل "زينهم"

ينتهي أحمد داوود من تصوير المسلسل الذي تبقى أسبوعان فقط، الذى تدور أحداثه حول طبيب شرعى يتعرض لعدة مواقف مع سلمى أبو ضيف.

وعقب انتهاء أحمد داوود من تصوير مسلسله يتفرغ بشكل كامل لفيلم "ولاد رزق 3" مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى، والذى يتم تصويره حاليًا، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

أبطال مسلسل "زينهم"

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داوود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داوود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits