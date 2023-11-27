تواجد مصري مميز في فعاليات أيام قرطاج المسرحية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح أيام قرطاج السينمائية فعالياته بعروض مسرحية من جميع أنحاء العالم، والتي تستمر في الفترة بين 2 - 10 ديسمبر القادم.

تفاصيل مسرحية حكم نهائي المشاركة في أيام قرطاج المسرحية 24

وتشارك مصر بمسرحية "حُكم نهائي" للمخرجة رضوى الشريف، أما سوريا فتسجل حضورها بمسرحية "ترحال - أرواح مهاجرة" لماهر صليبي. وتدخل الإمارات العربية المتحدة غمار المسابقة بعرض "أغنية الرجل الطيب" لمهند كريم، وتشارك العراق بمسرحية "أمل" للمخرج جواد الأسدي. أما العرض الإفريقي الوحيد في المسابقة فيحمل عنوان "مسكن - لوحة تاريخية ايفوارية" من الكوت ديفوار للمخرج "سو سوليمان".

مسرحيات أيام قرطاج المسرحية 24

كما يتنافس معهم "تراب الجنون" للمخرج حسين مختار من الجزائر، و"صمت" لسليمان البسّام من الكويت، و""أنتقوني" لحكيم حرب من الأردن، و"شمس" لأمين بودريقة من المغرب.

وتتنافس أعمال المسابقة الرسمية على جوائز "التانيت الذهبي" و"التانيت الفضي" و"التانيت البرونزي" و"أفضل ممثل" و"أفضل ممثلة" و"أفضل نص" و"أفضل سينوغرافيا".

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وحيد السعفي من تونس وعضوية كل من بيار أبي صعب من لبنان ونعيمة زيطان من المغرب و"جواو برانكو" من الرأس الأخضر و"أوديل كاتيز" من رواندا.

يذكر أن المهرجان يكرم عددًا من الأسماء البارزة في المسرح، ففي حفل الافتتاح سيتم تكريم كل من عبد الرؤوف الباسطي، سوسن بدر، نضال الأشقر، روجيه عساف، أمين زنداغني، إلهام إينالي حميدي، يايا كوليبالي، ناجية الورغي، أما في حفل الختام فسيتم تكريم كل من مانويلا سوايرو، الوغبين الادجين دين، بوول شاؤول، حسين المحنوش، فوزية المزي، داوود حسين، يوسف عيدابي، الحمائم البيض، منجي الورفلي، سعاد محاسن، جليلة المداني