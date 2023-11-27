"مش مصدق والله".. محمد رضوان ينعى طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد رضوان، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد 26 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشر رضوان، صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله توفي إلى رحمة الله أخويا وصديقي الغالي عشرة العمر النجم طارق عبد العزيز، حقيقي مش مصدق الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته، هتوحشني جدا لكن متعزش على ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى نسألكم الدعاء".

وشيعت جنازة الفنان الراحل عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.