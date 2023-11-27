بالصور.. نجوم الفن يشاركون في دفن جثمان طارق عبد العزيز بمقابر العائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

شارك عدد من نجوم الفن بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل وأحمد داش، في مراسم دفن جثمان الفنان الراحل طارق عبد العزيز بمقابر العائلة.

وشيعت جنازة طارق عبد العزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، لتوديعه لمثواه الأخير.

ورحل طارق عبدالعزيز عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

كان طارق عبدالعزيز، قد أجرى في يونيو الماضي عملية قسطرة بالقلب وقام بتركيب دعامات، وبعدها أعلن تعافيه.

الراحل شارك في عدد من الأعمال الهامة منها: "أصحاب ولا بيزنس، رحيم، راجعين يا هوى، فرعون، فبراير الأسود، أم كلثوم، صعيدي في الجامعة الأمريكية" وغيرها من الأعمال.

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