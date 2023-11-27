تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "مثلث برهومه" بطولة أشرف عبد الباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، لمسرحية "مثلث برهومه" المقرر عرضها بالسعودية في الفترة من يوم 29 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبرالمقبل.

ونشر آل الشيخ، بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "x": "مسرحية مثلث برهومه الكوميدية للفنان أشرف عبد الباقي، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي الرياض".

وكان تركي آل الشيخ، قد أقام حفلًا بعنوان "ليلة الدموع" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وضمت عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم الفنان تامر عاشور، الفنان هيثم شاكر، الفنان مسلم، الفنان طارق الشيخ، الفنان حمادة هلال، الفنان أحمد كامل بقيادة المايسترو هاني فرحات وحقق الحفل نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، ليقرر بعدها إقامة حفل جديد بنفس العنوان نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول.

وشهد "موسم الرياض" حفلًا غنائيًا مؤخرًا بعنوان "روائع بليغ حمدي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي وشارك بالحفل: النجمة أنغام، الفنانة أصالة، الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم والفنانة مي فاروق والتي كانت مفاجأة الحفل.