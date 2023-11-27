"الفنان الكبير".. حورية فرغلي تنعى طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعت الفنانة حورية فرغلي، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد 26 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت حورية، صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان الكبير طارق عبد العزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله".

وشيعت جنازة الفنان الراحل عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن، الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.