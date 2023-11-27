يسرا اللوزي عن وفاة طارق عبد العزيز: "حزينة جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة يسرا اللوزي، الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت "اللوزي"، عبر حسابها على إنستجرام: "حزينة جدًا لخبر وفاة الزميل الخلوق طارق عبد العزيز.. أسعدتنا دايمًا بروحك الحلوة والطيبة وفنك الجميل.. نسأل الله أن يصبر أسرته الكريمة ويسكنه فسيح جناته".

وتوفي طارق عبد العزيز، أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

كان طارق عبدالعزيز، قد أجرى في يونيو الماضي عملية قسطرة بالقلب وقام بتركيب دعامات، وبعدها أعلن تعافيه.

الراحل شارك في عدد من الأعمال الهامة منها: "أصحاب ولا بيزنس، رحيم، راجعين يا هوى، فرعون، فبراير الأسود، أم كلثوم، صعيدي في الجامعة الأمريكية" وغيرها من الأعمال.

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