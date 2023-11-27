صورة نادرة تجمع بين وليد توفيق والشاعر الراحل محمود درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان وليد توفيق، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة نادرة تجمعه بالشاعر الراحل محمود درويش.

ونشر توفيق، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من الذاكرة.. لقاء لا ينسى مع الشاعر الكبير الراحل محمود درويش".

ويعد محمود درويش الذي ولد في 13 مارس 1941 وتوفي في 9 أغسطس 2008، أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن. وأبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال وليد توفيق أغنية "أصحاب السعادة" التي طرحها عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد عباس.