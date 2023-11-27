بفيديو أعده ابنه.. تعرف على أبرز المحطات في مشوار طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رحل الفنان طارق عبدالعزيز، عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين".

الفنان الراحل كان قد بلغ عامه الـ 55، في أغسطس الماضي، إذ ولد يوم 4 أغسطس عام 1968، في سوهاج.

وقام "معتصم" نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بنشر فيديو يرصد أبرز المحطات في المشوار الفني لوالده.

وعلق معتصم، وكتب: "بيقولوا أن الأساطير في الحواديت وأنه لقب فيه مبالغة بس الراجل ده أسطورة حقيقية ماشية ع الأرض، أسطورة في فنه واختياراته أسطورة في حبه وتواضعه مع كل مخاليق ربنا، أسطورة في صياغته وفهمه للحياة وللبشر من أول نظرة، وأسطورة في حبه وسعيه ورضا نفسه".

وتابع: "بحمد ربنا إني من صُلبه وإن معايا شنطة علم وحكايات منه تكفي حلقات وكُتب وبدعي في كل وقت انه يجعل يومي قبل يومه، ده تقريباً حوالي ٨٥٪ من أعماله مفيهمش شخصية شبه التانية؜ بفتخر إن حضرتك كنت جزء من الأعمال دي وعقبال ما تعمل قدهم مرتين تلاتة كمان

ربنا يباركلنا في صحتك وعمرك وتفضل دايماً مجمعنا ومدفينا بوجودك وروحك الطيبة يا حاج طارق عبدالعزيز يا غالي".

وعرض الفيديو، مشاهد، من أول مسرحية قدمها الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وهي "صفقة المجانين"، التي عرضت عام 1991، و أبرز الأفلام التي شارك بها، ومنها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و "همام في امستردام"، و "فيلم ثقافي"، و "أصحاب ولا بيزنس"، و "شرم برم"، و "كيمو وانتيمو"، و " دكان شحاتة"، و "إشتباك"، وغيرها.

ومن المسلسلات، التي قدمها الفنان الراحل طارق عبد العزيز، "أم كلثوم"، و "رجل الأقدار"، و "كناريا وشركاه"،و "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و "خارج السيطرة"، و "راجعين يا هوى"، و "اخر دور".

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