تفاصيل مسرحية "علي بابا" لـ محمد سعد بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بوستر وتفاصيل مسرحية "علي بابا" التي يخوض بطولتها الفنان محمد سعد.

ونشر آل الشيخ، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسرحية علي بابا.. يقدمها النجم محمد سعد ومجموعة من أبرز الفنانين على مسرح بكر الشدي، استمتعوا بالعرض من 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر".

تدور أحداث مسرحية "علي بابا" حول شخصية محمد سعد والذي يعمل ميكانيكيا وينتقل إلي زمن آخر حيث يواجه مجموعة تحديات ويقع بين اختيار مبادئه أو مصالحه.

مسرحية "علي بابا" بطولة محمد سعد، وسامي مغاوري، وكريم مغاوري، وويزو، ودارين حداد وعدد من الفنانين.