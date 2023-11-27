"الطيب المحترم".. هبة مجدي تنعى طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعت الفنانة هبة مجدي، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد 26 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت هبة، صورة الفنان الراحل، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء والدوام لله، الفنان الطيب المحترم طارق عبد العزيز في الجنة ونعيمها يا رب ويصبر أهله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيعت جنازة الفنان الراحل عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر الجنازة كل من الفنان شريف منير، فتوح أحمد، أشرف زكي، نهال عنبر، محمد رياض، حمادة هلال، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، محمد هنيدي، أحمد رزق.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.

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