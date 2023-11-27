شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كلاس وثلاثة مؤتمرات صحفية و4 عروض بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام في اليوم الثاني من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، ماستر كلاس لمستر جين يونج من كوريا الجنوبية، ويديرها الناقد عز الدين حافظ، ويعقبها مؤتمر صحفي للفائز بجائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتديرها الكاتبة الصحفية شيماء منصور، ثم المؤتمر الصحفي الخاص بالدكتور والمخرج والخؤرخ عمرو دوارة (مكرم المهرجان)، ويديره الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

ويقام أيضًا خلال فعاليات اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان القدير عبد الإله السناني من السعودية، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، ويديرها الكاتب الصحفي والناقد الفني، جمال عبد الناصر، وفي الساعة الثالثة والنصف يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالكاتب الكبير عماد الشنفري، وتديرها الكاتبة الصحفية نانيس أيمن.

أما عروض اليوم الثاني فتبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف، وهو عرض دولة بلغاريا "Disappearing" في مسابقة العروض الكبري، والعرض الثاني من اليابان في تمام الساعة السابعة مساءً وهو "aw - thentic declaration" بمسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية، ومن مصر عرض "حجر صحي" بمسابقة المونودراما، في تمام الساعة العاشرة، ومن سلطنة عمان عرض "الأول من تشرين الأول" في تمام الساعة الحادية عشر والنصف .