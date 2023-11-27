شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Daisy Jones & The Six متهم من 3 نساء فى قضايا اعتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم نجم مسلسل Daisy Jones & The Six، سيباستيان تشاكون بالاعتداء الجنسي من قبل ثلاث نساء في دعوى قضائية جديدة، وتتهم الشكوى المقدمة في نيويورك، تشاكون بالاعتداء الجنسي والجسدي والعاطفي بين عامي 2017 و2022، مع وقوع الحوادث المزعومة في نيويورك ولوس أنجلوس ونيو أورليانز.

ظلت النساء مجهولات الهوية في الشكوى وتم التعرف عليهن على أنهن جين دو 1، وجين دو 2، وجين دو 3، وتزعم جين دو 1 أن تشاكون قام بالاعتداء عليها جنسيًا عندما كان عمرها 16 عامًا وكان عمره 24 عامًا، في منزله بعد تشجيعها على تناول الكحول، على الرغم من أنها كانت دون السن القانونية للموافقة.



سيباستيان تشاكون

جين دو 2 وجين دو 3، اللذان يقولان إنهما كانا على علاقة رومانسية مع تشاكون، يزعم كلاهما أنه خنقهما أثناء ممارسة الجنس بدون رضاهما حتى فقدا الوعي، وأنه استمر في ممارسة الجنس معهما، وتزعم جين دو 2 أنها عندما واجهت تشاكون بشأن حالة ممارسة الجنس بدون رضاها، أشار إلى إدمانه الجنس.

كما تتهم جين دو 2 وجين دو 3 تشاكون بأنه "عدائي وعدواني ومتلاعب عاطفياً"، وفقاً للشكوى، وفي بيان (عبر Entertainment Weekly) ، نفى محامي تشاكون جيف شابرو "بشدة" هذه المزاعم ، زاعمًا أن الضحايا كانوا يحاولون "ابتزاز" موكله، وقال شابروي إن تشاكون سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسيقدم أي دليل ضروري لإثبات براءته، حيث أكد قائلا:"لدينا ثقة كاملة في نظامنا القانوني ونثق في أن الحقيقة سوف تسود في نهاية المطاف."

وتسعى النساء الثلاث للحصول على تعويضات عن جميع "الإصابات الجسدية، والضيق العاطفي، والأذى النفسي، والقلق، والإذلال، والألم والمعاناة الجسدية والعاطفية، وغيرها من الأضرار بمبلغ يتم تحديده في المحكمة"، بالإضافة إلى تعويضات عقابية.

وقالت أوروري ديكارلو، محامية النساء الثلاث، لـ EW أن "الحقائق كما هو موضح في الشكوى تتحدث عن نفسها، ويشرفني جدًا أن أمثل هؤلاء النساء، ويتطلب الأمر شجاعة هائلة للوقوف في وجه المعتدي، وخاصة في الأماكن العامة".