ماستر كلاس للسينوغرافي جين يونج بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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القاهرة - سامية سيد - خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، "ماستر كلاس" للسينوغرافي جين يونج من كوريا الجنوبية.

تحدث في البداية السينوغراف جين يونج يون عن أدوات مصمم الإضاءة، وأنواع الاضاءات المستخدمة في المسرح، وقام بشرح التأثيرات المختلفة للألوان، وحكي عن تجارب كثيرة قام بها في عدد من العروض المسرحية، كما تحدث أيضا عن تجربة الإضاءة المسرحية في كوريا الجنوبية، وأشار إلى أنه له شروط خاصة في العروض التي تقدم.

وقام جين يونج بشرح تأثيرات الألوان وخاصة الألوان الثلاثة (الأزرق والأحمر والأصفر)، وشرح تأثير كل لون وكيفية استخدامهم، حيث قال: "أنهم يشكلون الأساس في تأثيرات الإضاءة ومن خلال التداخلات بينهما نصنع ألوانا وتأثيرات أخري في المشاهد التمثيلية .

كما قام بشرح تأثير كل لون وكيفية استخدامه، وأكد علي نسب ودرجات الألوان، وقال: "أنها الأكثر تأثيرا في صناعة وتوصيل أحاسيس معينة من صناع العرض المسرحي للمشاهد".



جين يونج



ماستر كلاس جين يونج



ماستر كلاس للسينوغرافي جين يونج

من الجدير بالذكر أن المشاركة الكورية في مهرجان شرم الشيخ قوية منذ انطلاقه قبل ثماني سنوات، فالمسرح الكوري من أهم المسارح في القارة الآسيوية، وتشارك كوريا الجنوبية بشكل فعال خلال الدورة الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.