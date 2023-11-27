شكرا لقرائتكم خبر عن عندما كتب طارق عبد العزيز لنجله معتصم: شكلى كدة عرفت أربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الراحل طارق عبد العزيز، بعيد ميلاده يوم 4 أغسطس الماضى، وقام نجله معتصم بتصميم فيديو هدية له لبداية مسيرته الفنية، وكتب وقتها عليه الراحل طارق عبد العزيز" شكرًا لكل من هنأني بعيد ميلادي وشكرا ليك يا معتصم على الفيديو شكلي كدة عرفت أربي".

ووقتها كتبت معتصم، نجل الفنان طارق عبد العزيز، على الفيديو: "بيقولوا أن الأساطير في الحواديت وأنه لقب فيه مبالغة بس الراجل دة أسطورة حقيقية ماشية على الأرض أسطورة في فنه واختياراته أسطورة في حبه وتواضعه مع كل مخاليق ربنا أسطورة في صياعته وفهمه للحياة وللبشر من أول نظرة وأسطورة في حبه وسعيه ورضا نفسه بحمد ربنا أني من صلبه وأن معايا شنطة علم وحكايات منه تكفي حلقات وكتب وبدعي في كل وقت أنه يجعل يومي قبل يومه ده تقريباً حوالي 85% من أعماله مفيهمش شخصية شبه التانية؜ بفتخر إن حضرتك كنت جزءًا من الأعمال دي وعقبال ما تعمل قدهم مرتين تلاتة كمان ربنا يباركلنا في صحتك وعمرك وتفضل دايمًا مجمعنا ومدفينا بوجودك وروحك الطيبة يا حاج طارق عبد العزيز يا غالي".

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز، قائلاً: "فقدنا فنانًا خلوقًا وممثلاً رائعًا وكان شخصًا محترمًا عمره ما زعل حد"، مضيفًا خلال مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من فترة صغيرة جدًا عانى من مشكلة صغيرة وقام بتركيب دعامات، وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن المسلسل جدًا بعد تعافيه".

وتابع أشرف زكى: "طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "بقينا اتنين"، أصيب بأزمة وتوفى، وطارق الحقيقة من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه.. لأنهم كانوا صحاب ولا يفترقان.. كأنهما توأم".