بالصور- بإطلالة شتوية رائعة.. ميرنا نور الدين تسحر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين بأخر إطلالاتها على الجمهور، حيث ظهرت بلوك شتوي رائع من خلال صور شاركتها مع المتابعين، وإرتدت ميرنا توب باللون الأبيض مع سترة واسعة باللون البيج ووضعت على عينيها نظارات شمسية لإكمال اللوك، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



شاركت ميرنا نور الدين مؤخراً في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

