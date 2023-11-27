"فوي فوي فوي" يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر.. وهذا ما وصلت غليه إيراداته

ميرنا وليد - بيروت - يوصل الممثل المصري محمد فراج تحقيقه نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه "فوي فوي فوي" بين الأفلام المعروضة، حيث حقق إيرادات مهمة في شباك التذاكر وإحتل من خلالها المركز الثاني في شباك التذاكر.



الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلدهم بسبب البطالة والاوضاع الصعبة، يكشف كيف لا يتردد البعض في اتباع اساليب ملتوية للوصول الى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.

"فوي فوي فوي" حقق في 24 ساعة أكثر من 66 ألف و 890 جنيه، و الفليم تم اختياره لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس في فئة أفضل فيلم عالمي.