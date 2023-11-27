بالصور- بأناقة وجمال..هاجر أحمد تتألق بلوك أسود من أمام سيارتها الفارهة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هاجر أحمد على متابعيها بأناقة عالية من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت هاجر من أمام سيارتها الفاخرة مرتديةً توب ضيق باللون الأسود ذات أكمام من الشيفون الشفاف مع سروال بنفس اللون ضيق و نسقت معهم حذاء علي من الجلد الأسود، وتركت هاجر شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت ساق، شاركت هاجر أحمد البوستر الرسمي لأحدث أعمالها وهو فيلم "بلوموندو"، كما وحمست الجمهور لمشاهدة الفيلم كاشفةً عن موعد طرحه حيث علقت بالقول : "بلوموندو قريبا ١٥ نوڤمبر في جميع دور العرض في مصر والسعودية".

يذكر ان هاجر أحمد تشارك في فيلم "أهل الكهف"، وقد انتهت من تصوير معظم مشاهدها، حيث تظهر بشخصية قديسة في أحد البلدان، وتقع في غرام زائر للمدينة.

الفيلم تدور أحداثه في ثلاثة أزمنة مختلفة في حقبة تاريخية في عام 250 ميلادي، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه. الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.