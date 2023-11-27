مصطفى خاطر يعبر عن إعجابه بموسم الرياض : "مشرّف وكل سنة في جديد"

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل المصري مصطفى خاطر بموسم الرياض وكل ما يقدم فيه كل عام، ووصف ما يحدث قائلاً : "موسم الرياض كل سنة في جديد ودي حاجة مشرفة".



وتحدث مصطفى خاطر عن مشاركته كل عام في موسم الرياض وقال: "كل سنة بكون موجود الحلو في موسم الرياض أن كل سنة في جديد، كل مرة بنيجي بنلاقي حاجة كبيرة جديدة ودي حاجة مشرفة جدا لينا كعرب وحاجة محترمة جدا".

يذكر أن مصطفى خاطر حالياً في مسرحية "قصة حياة أمي" وكشف عن تفاصيل دوره: "بعمل دور الأب وعياله مسافرين في دول كتير برا مصر ومبيسألوش وحياتهم وخداهم وبنعمل لعبة كده علشان نرجع الأولاد تاني لمصر".