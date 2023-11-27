إختيار أمينة خليل ضمن لجنة تحكيم المسابقة الروائية الدولية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تواجد الممثلة المصرية أمينة خليل ضمن لجنة تحكيم المسابقة الروائية الدولية.

وتم اختيار المخرج الأسترالي باز لورمان رئيساً للجنة تحكيم المهرجان في دورته الثالثة، التي من المقرر إقامتها في نهاية شهر تشرين الثاني من 30 حتى 9 كانون الأول.

وقدم باز لورمان، العديد من الأعمال الناجحة في السينما العالمية أبرزها مؤخرا فيلم Elvis، وThe Great Gatsby.

وسيترأس باز لورمان لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في جدة منذ ثلاث سنوات.



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