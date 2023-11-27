التقت الفنانة اللبنانية إليسا بالنجم المغربي سعد لمجرد أثناء وجودها في دبي، حيث تبادلا العناق والقبلات وسط حضور حافل من الفنانين. وليست هذه المرة الأولى التي تلتقي بها إليسا بسعد لمجرد، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية، وقد أعربت إليسا عن إعجابها بسعد لمجرد في أكثر من مناسبة، حيث وصفته بـ “الصديق الموهوب جداً”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد سعد لمجرد يستقبل إليسا بالأحضان في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.