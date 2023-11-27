شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الشنفري خلال ندوة تكريمه: المسرح العماني ظُلم لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستهلت نانيس أيمن كلامها قائلة: كما اعتدنا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أن يقوم بتكريم قامات مسرحية كبيرة، فاليوم سيتم تكريم الفنان العماني عماد الشنفري، وهو واحد من أهم فناني المسرح العماني، فقد استطاع أن يجعل المسرح العماني موجودا في معظم المحافل المسرحية.

وقال الفنان عماد الشنفري: أشكر كل القائمين علي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لأنهم دائمًا حرصون علي اختيار مكرمين أثروا الحركة المسرحية العربية بالعديد من الإسهامات، وقد تعلمت علي يد أساتذة كثيرة وعلي رأسهم، الأستاذ محمد الخطيب من مصر، وقد التقينا عام 85، وهو من محافظة بالصعيد، وتعلمنا علي يده المسرح وأنشأنا من خلاله الفرق المسرحية، وكنا نفتخر باستادنا محمد الخطيب في كل مكان وأصبحنا اليوم نقدم لهم الشكر في هذه المناسبات المسرحية وستظل ذكراهم في تاريخنا.

وأضاف الشنفري: الفرق المسرحية هي عبارة عن بداية الاحتراف بين مسرح الشباب والمدرسي، وهي التأهيل الحقيقي للفنان، وأنا قد تخرجت من كلية التجارة ودرست إدارة الأعمال، وشاءت الأقدار أنني تعرفت علي البروفيسور عوني كرومي، والذي تعلمت علي يده الكثير في المسرح وأثر أيضًا في حياتي الفنية.

وتابع: عندما أكتب نصًا مسرحيًا، أكتبه بعين المؤلف فقط ليس بعين المخرج، لأن هناك نصوصًا عندما تكتبها بعين المخرج بيضيع النص، ولكن أيضا الكتابة بعين المؤلف فقط وأنت مخرج هو أمر ليس سهلاً علي الإطلاق ، وحلمي أن يتواجد المسرح العماني في مختلف المهرجانات ، والمسرح العماني ظلم في فترات طويلة ، ولم يتم تسليط الضوء علي المسرح العماني بشكل كبير .

وعن الجوائز الذي حصل عليها قال: جائزة السلطان قابوس هي من أفضل الجوائز وجائزة افتخر بيها ، وهي من فتحت لي الأفاق في مجالات أخري، وهناك جوائز اخري مثل جائزة الشارقة للتاليف المسرحي ، فالشارقة كانت ومازلت هي البوابة الرئيسة لسلطنة عمان، وكانت أول جائزة أحصل عليها هي جائزة الشيخ السلطان القاسمي وهي من دفعتني إلي الأمام.



مازن الغرباوي



عماد الشنفري فى شرم الشيخ



عماد الشنفري

وأختتم الندوة المخرج والفنان مازن الغرباوي الذي قال : الفنان عماد الشنفري يمثل مرحلة هامة في تاريخ المسرح العماني والمسرح الخليجي ، هو رجل مؤسس ومطور ، ونبارك له تكريمه بدرع سميحة أيوب التقديري ، عماد الشنفري هو محب للجميع يتمتع بكرم ومكارم أخلاق تعكس أنه سفير للإنسان العماني ، فهو رجل يعكس قمة الذوق والطيبة والمحبة والإحتواء .