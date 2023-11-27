شكرا لقرائتكم خبر عن "الأب والسند".. علاقة طارق عبد العزيز بأولاد صديقيه خالد صالح وعامر منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت علاقة صداقة وطيدة تجمع الفنان طارق عبد العزيز بصديقيه خالد صالح وعامر منيب، وحتى بعد وفاتهما كان دائمًا يتذكرهما ويكتب عنهما عبر حساباته على السوشيال ميديا ويختم كلامه يارب اجمعنى بهما، وكانت علاقته قوية جدًا بأولادها ويشجعهما ويطمئن عليهما كان بمثابة السند لهما حتى لحق بصديقيه وسوف يظلون جميعًا فى ذاكرة محبيهم وجمهورهم بأعمالهم الخالدة.

وعند حفل زفاف أحمد خالد صالح، نشر صورة وكتب عليها قائلاً: "خالد أول واحد اتجوز وخلف فينا والأستاذ ده كان أول فرحتنا ودلوقتي بيكملها بنفسه وبدراعه وبموهبته افرح يا خالد أنت خلفت راجل محترم، ربنا يسعدك يا أحمد ويجعلك دايمًا سبب في إسعاد الناس ويلحقنا بيك على خير يا خالد بإذن الله".

وكتب وقت نزول أغنية مريم عامر منيب "عامل ايه"، "اسمعوا مريم عامر منيب مع حبيب الكل عامر منيب ربنا يرحمه ويجعله في جنة الخلد ويلحقنا به على خير".









ورحل الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز، قائلاً: "فقدنا فنانًا خلوقًا وممثلاً رائعًا وكان شخصًا محترمًا عمره ما زعل حد"، مضيفًا خلال مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من فترة صغيرة جدًا عانى من مشكلة صغيرة وقام بتركيب دعامات، وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن المسلسل جدًا بعد تعافيه".

وتابع أشرف زكى: "طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "بقينا اتنين"، أصيب بأزمة وتوفى، وطارق الحقيقة من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه.. لأنهم كانوا صحاب ولا يفترقان.. كأنهما توأم".