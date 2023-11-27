شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عاكف: فخور بالعمل مع خالد يوسف في الإسكندراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المونتير عمرو عاكف حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض 3 أعمال سينمائية في عام 2024، وهى "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، و "شقو" بطولة عمرو يوسف، و"حوجن"، وذلك بعدما انتهى مؤخرًا من مونتاج هذه الأفلام الذي يشارك في بطولتها نجوم كبيرة، حيث يتولى عاكف العمليات الخاصة بالجرافيك والمونتاج لهذه الأفلام.

وأعلن عمرو عاكف انتهائه من مونتاج فيلم "الإسكندراني"، للمخرج خالد يوسف، والمؤلف أسامة أنور عكاشة، المقرر عرضه خلال عام 2024 بدور العرض السينمائية.

ونشر عمرو عاكف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع المخرج خالد يوسف، وعلق عليها، قائلاً: "الحمد لله تم الانتهاء من مونتاج فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف والمؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة".

وأضاف: "سعدت وفخور بالتعاون مع المخرج الكبير خالد يوسف ومبسوط جدا بأول فيلم مونتاجي لأستاذ خالد واتعلمت منك كتير.. انتظروا فيلم الإسكندراني قريبًا جدًا".

يشار إلي أن فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي، وزينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.



عمرو عاكف وخالد يوسف

كما كشف عمرو عاكف عن قرب انتهائه من مونتاج فيلم الثاني"شقو" بطولة عمرو يوسف ، و إخراج كريم السبكي، حيث لا يبقى له سوى أيام قليلة جدا وينتهي من تصوير الفيلم بشكل كامل، المقرر عرضه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2024.

ونشر عمرو عاكف، عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، صورة تجمعه مع المنتج أحمد السبكي و المخرج كريم السبكي، وعلق عليها، قائلا: "المراحل النهائية لفيلم شقو ..مع صديقي واخويا المخرج الشاطر جدا كريم السبكي وحبيبي المنتج احمد السبكي فيلم عيد الفطر".

فيلم"شقو"، من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.



عمرو عاكف والسبكى

كما ينتظر عمرو عاكف، عرض أحدث أعماله السينمائية، والتي تولى فيها مهمة الجرافيك والمونتاج، الفيلم العالمي "حوجن" المقرر عرضه خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

وعلق عاكف على مشاركته في الفيلم، قائلا:"مشروع كبير وكان حلم وتحدي بالنسبة ليا .. شكرا اخي وصديقي المخرج الكبير ياسر الياسري اللي اي حاجة حلوة فى الفيلم هو السبب فيها ومجهود جبار من مخرج بيحب كل تفصيلة".