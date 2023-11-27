بالصورة - محمود ياسين جونيور يتعرض لكسر في قدمه

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري محمود ياسين جونيور حفيد الممثل الراحل محمود ياسين لكسر في القدم ، وذلك بعدما ما قامت الممثلة المصرية شهيرة بنشر صورة له عبر صفحتها.

وكتبت شهيرة على الصورة :" الف سلامة عليك ياحودة الحمدلله ربنا لطيف وكريم ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر ياحبيبي ".

محمود ياسين جونيور ممثل مصري شاب، لفت إليه الأنظار في الموسم الرمضاني 2021 بدور مالك شقيق سيف الخديوي، فتوة المنطقة الذي يتورط في الكثير من الصراعات مع أطراف مختلفة، ويدفع مالك ثمن هذه الصراعات، وذلك ضمن أحداث مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، وبدرية طلبة، إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو ياسين.



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