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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ريان حركة مجموعة من الصور، من جولتها الأخيرة الى الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً في ولاية ميشيغين، وظهرت ريان في الصور بإطلالة شتوية هادئة وأنيقة كالعادة، ووضعت ميك آب خفيف أبرز جمالها، وهي تتصيد السمك، وعلقت قائلة باللغة الإنغليزية : " لقد اصطدت سمكة " ونالت الصورة إعجاب المتابعين .
وكانت ريان قد بدأت بتصوير أحدث أعمالها، وهو مسلسل "ع أمل"، مسلسل "ع أمل" من تأليف سيناريو وحوار ندين جابر، وإخراج رامي حنا.
وأعلنت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن الانطلاق في تصوير مسلسلها "ع أمل" الذي سيعرض في موسم رمضان 2024، حيث شاركت متابعيها عبر مختلف حساباتها على المواقع الاجتماعية صورة كلاكيت العمل، معلقة عليها بالقول "انطلاق التصوير.. يا رب.. ادعولنا"
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ريان حركة تشارك لحظات إصطيادها للسمك في أميركا .. وجمالها حديث الكثيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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