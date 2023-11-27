يعقوب بوشهري يتعرض لموقف محرج من فتاة في شوارع لندن

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لنجم مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، وثق الموقف المحرج الذي تعرض له من قبل فتاة.



ووجهت فتاة سؤالاً ليعقوب أثناء السير في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، ما سبب له حالة صدمة ظهرت واضحة على ملامح وجههة في الفيديو.

ووثق مقطع الفيديو الذي انتشر ليعقوب الموقف الذي تعرض له، بعد أن نادت عليه فتاة للحديث معه واستجاب لندائها، فسألته حول حالته الاجتماعية قائلة: "تزوجت".

وظهرت الصدمة على ملامح يعقوب الذي أجاب نافياً وابتسم وغادر وسط ضحكات الحضور.

أثار هذا الفيديو موجة من الجدل والانتقادات بين المتابعين الذين اعتبروا أن سؤال الفتاة يعد نوعاً من انتهاك للخصوصية.

يذكر أن يعقوب كان قد كشف سابقاً عن مواصفات زوجته المستقبلية، وأكد أنه لا يهتم بالشكل والجمال الخارجي ولكنه يريد زوجة صالحة تساعده على تغيير بعض الطباع.

كما طالب يعقوب سابقاً، باحترام خصوصية المشاهير ومشاعرهم وتوجهاتهم، وأكد أن كل شخص يملك حرية شخصية في اختيار تصرفاته.

