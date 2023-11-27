إغلاق حساب صفاء سلطان على هذه المنصة .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أغلقت ادارة الإنستغرام حساب الممثلة الأردنية صفاء سلطان، وتصرد هذا الخبر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث لم تعد تظهر الممثلة صفاء سلطان، وتبين لاحقا أن انستغرام اغلق حسابها الرسمي بسبب دعمها المستمر للأحداث في فلســـ طين منذ بدايتها.

ولدت صفاء سلطان في العاصمة الأردنية عمان الأردنية لأب أردني وأم سورية من دمشق تعود أصولها إلى مدينة جنين الفلســ طينية، كانت بدايتها في مجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنغليزية إلى العربية في طفولتها. وكانت منذ صغر سنها تقلد وتمثل وكانت دائماً تعجب من حولها من أهلها بأدائها وتقليدها للفنانين.

أمضت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان واستمرت فيها خمس سنوات، لكنها لم تتم دراستها وعادت إلى سوريا.

التقت بمحض الصدفة بالفنان ياسر العظمة في أحد المطاعم أثناء تواجدها مع أهلها في لحظة لتقليدها للممثلين. الأمر الذي لفت أنظار ياسر العظمة إليها وأعجب بأدائها ورشحها للقيام بدور في مسلسل مرايا عام 2003 الذي كان أول عمل فعلي لها وتوالت أعمالها بعد ذلك.

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