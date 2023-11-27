باسل خياط برفقة كارمن بصيبص يستعدان لتصوير مسلسل "نظرة حب"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاون الفنان باسل خياط مع كارمن بصيبص وسارة بركة وغيرهم نخبة من النجوم، في موسم رمضان 2024 بمسلسل "نظرة حب".

مسلسل "نظرة حب" مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية وتجسد سارة بركة شخصية شقيقة باسل الخياط في العمل، من المفترض انطلاق تصوير المسلسل في شهر ديسمبر القادم.

باسل خياط

من ناحية أخري، يذكر أن باسل خياط شارك في مسلسل "الثمن" مع نيقولا معوض ورزان جمال، سارة أبي كنعان، رفيق على أحمد وغيرهم نخبة من النجوم.

كما شارك في مسلسل "منعطف خطر" مع ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، سلمى أبو ضيف وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف محمد المصري ومن إخراج السدير مسعود.

كارمن بصيبص

أما كارمن بصيبص فشاركت في بطولة مسلسل "البريئة" مع تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب وغيرهم نخبة من النجوم.