متابع لـ لقاء الخميسي: "يا ريت تتعظوا الموت بيجي فجأة".. والفنانة تهاجمه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة لقاء الخميسي على متابع هاجم الممثلين، وحذرهم من موت الفجأة بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة العديد من محبيه ومتابعيه.

ونشرت "لقاء" ردها على المتابع عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي كتب: "والله تعليقات جميلة عالموت بس ياريت تتعظوا كممثلين، الموت بييجي فجأة"، لترد عليه "لقاء" وتهاجمه قائلة: "هو مين اللي يتعظ وحضرتك مالك ومال الفنانين، مين ادالك الحق انك تحكم على الناس انهم مش متعظين، ما كفاية بقى مواعظ وكل واحد يخليه في ورقته".

واستكملت: "محدش واصي على الناس مهمتك في الحياة انك تبص في حياتك وتتعلم وتنجز وعلاقتك بالله بينك وبينه مالكش أي حق تدي مواعظ كفاية بقى بجد كفاية جهل، بقت حاجة سخيفة أوي ولا تحتمل الصمت، مالناش دعوة بحياة الاخرين مش عاجبينك ابعد عنهم أنت مش واصي ربنا على الأرض، ماتعرفش الناس اللي بتحكم عليها حياتها ازاي وتفاصيلها وبتعمل خير ولا شر".

وتصدرت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرً محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافتها ببرنامج "في العمق" تقديم الفنان تامر شلتوت ويعرض عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وأثارت الجدل خلاله بالعديد من التصريحات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان بمسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وعدد من الفنانين، وعرض في شهر سبتمبر عام 2021.