بعد انفصالها.. هنا الزاهد بالحجاب أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بعد إعلان طلاقها رسميا من الفنان أحمد فهمي، كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تواجدها في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ونشرت هنا صورة وفيديو لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" من داخل الحرم المكي ومن أمام الكعبة، وهي ترتدي الحجاب والعباءة، وعلقت: "بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكدلي فيها بلطفه إنه بيحبني وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسة فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق الحمد لله رب العالمين".

وعلق الجمهور على منشور هنا بكلمات داعمة لها كما أشادوا بجمالها وهي ترتدي الحجاب، وجاءت التعليقات على النحو التالي: ما شاء الله جميلة بالحجاب، وربنا يعوضك خير، قمر، صورة بعد الطلاق، وتقبل الله وغيرها .

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد أعلنت طلاقها وانفصالها بشكل رسمي عن الفنان أحمد فهمي بعد زواج استمر 4 سنوات.