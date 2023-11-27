إيرادات الأحد.. "بلوموندو" يحافظ على الصدارة و"العميل صفر" بالمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأحد 26 نوفمبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، سكر، بيت الروبي، البعبع، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 385 ألفا و758 جنيها، وزعت على النحو التالي:

بلوموندو

احتل المركز الأول في قائمة شباك التذاكر، فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 165 ألفا و419 جنيها.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

فوي فوي فوي

واحتل المركز الثاني فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 66 ألفا و890 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

وش في وش

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 60 ألفا و437 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وحصل على المركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 58 ألفا و998 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 21 ألفا و713 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

حسن المصري

احتل المركز السادس فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 4 آلاف و210 جنيهات.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

بيت الروبي

وفي المركز السابع يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 2961 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

البعبع

وجاء في المركز الثامن فيلم "البعبع" والذي حقق 2603 جنيهات.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم."

أولاد حريم كريم

وفي المركز التاسع جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 2158 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

سكر

أما المركز العاشر والأخير فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 342 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.