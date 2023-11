جينيفر لوبيز تعلن عن فيلم وعمل غنائي عن قصة حبها مع بن أفليك .. من تأليفها

ميرنا وليد - بيروت - تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز لإطلاق ألبومها التاسع This Is Me.

. Now، وسيكون مصحوبًا بفيلم غنائي هذه المرة كما صرحت .

وأعلنت جينيفر لوبيز أن ألبوم This Is Me.. Now سيطلق يوم 16 شباط 2024، ويصحبه فيلم يصدر على منصة Prime Video.

حيث شاركت جينيفر لوبيز زوجها النجم العالمي بن أفليك في كتابة الفيلم الذي سيرصد رحلتها لإيجاد الحب الحقيقي وهي تحت الأضواء، ويتضمن الألبوم 13 أغنية ممن بينهم Dear Ben Pt. II.

وظهرت جينيفر وهي ترقص تحت الأمطار على طريقة جين كيلي في الفيلم الشهير Singin’ In The Rain، بالإضافة إلى مشاهد لها في حفل زفاف وغيرها.

ومن المقرر إطلاق الأغنية المنفردة الأولى من الألبوم يوم 10 كانون الثاني 2024.