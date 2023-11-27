نظرة حب تجمع بين باسل خياط وكارمن بصيبص في رمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل السوري باسل خياط في الموسم الرمضاني القادم 2024 بمسلسل "نظرة حب" مع الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص والممثلة السورية سارة بركة وغيرهم من الممثلين.

يذكر انا مسلسل "نظرة حب" يتألف من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية وتجسد سارة بركة شخصية شقيقة باسل الخياط في العمل.

والجدير ذكره أن باسل خياط شارك في مسلسل "الثمن" مع الممثل نيقولا معوض والممثلة رزان جمال، سارة أبي كنعان، رفيق على أحمد وغيرهم من الممثلين.

كما شارك في مسلسل "منعطف خطر" مع الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، سلمى أبو ضيف وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد المصري ومن إخراج السدير مسعود.

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