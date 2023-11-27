هنا الزاهد بأحدث إطلالة لها بالحجاب من الحرم المكي .. تؤدي مناسك العمرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد صورة لها بالحجاب من الحرم المكي في السعودية وهي تؤدي مناسك العمرة وعلقت على الصورة قائلة : "بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكدلي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق"

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد فهمي عبر الحالة عبر حسابها الخاص وعلقت كاتبة: "الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



ومن ناحية أخرى، انتهت هنا الزاهد من تصوير مشاهد فيلمها "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع الممثل المصري هشام ماجد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوج وزوجة يعيشان حياة تعيسة ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأسا على عقب.