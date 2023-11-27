شادية الحب الحقيقى

ياسر رشاد - القاهرة -

تمر اليوم الذكرى السابعة لرحيل فنانة عظيمة بمعنى الكلمة أيقونة الغناء والسينما فى القرن العشرين، حبيبة مصر وصاحبة الصوت الناعم الجميل شادية، تلك الفنانة التى تعتبر ظاهرة فريدة فى عالم الغناء والتمثيل، عمرها الفنى 40 عاما من التألق والإبداع، 1947 - 1986، شادية فنانة استعمرت قلوب الملايين بفنها الراقى وكانت بلا جدال أفضل مطربة أمام شاشة السينما.

لسنا بصدد استعراض تاريخها الفنى المشرف، ولكنها كانت مطربة فريدة من نوعها، حصلت عن جدارة على لقب صوت مصر بسبب أغانيها الوطنية الخالدة.

أشعلت حماس الملايين حينما غنت رائعتها الخالدة "يا حبيبتى يا مصر" فى نهاية عام 1971 وألهبت حماس الجنود حينما غنت يا أم الصابرين، وعندما حدث نصر أكتوبر 1973 عبرت عنه فى أغنيات عبر الهزيمة «رايحة فين يا عروسة» وعندما عادت سيناء 1982 غنت "مصر اليوم فى عيد"، ولا ننسى أغنيات أقوى من الزمن "ادخلوها سالمين".

"لمو الكراريس" حينما وقعت مذبحة بحر البقر 1970 وعندما رحل الرئيس السادات غنت "مصر نعمة ربنا".

أبدعت كثيراً فى الأغنيات العاطفية من ينسى روائعها «الحب الحقيقى، يا روح قلبى، همس الحب، اتعودت عليك، قولوا لعين الشمس، غاب القمر يا بن عمى، يا قلبى سيبك، شمس بانت، لو القلوب يا حبيبى ارتاحوا، آخرليلة، بوست القمر، رحلة العمر، دور عليه، أول حب، أبيض يا ورد».

ولا ننسى أغنياتها عن الأمومة وهى أغنيات رائعة يا نور عنيه، ماما يا حلوة، سيد الحبايب يا ضنايا إنت، أمى».

حدث ولا حرج عن المشوار السينمائى لشادية معبودة الجماهير منذ نعومة أظافرها وهى دون العشرين عاماً.

تألقت فى عالم السينما بداية فى أفلام العقل فى إجازة، بنات حواء، موعد مع الحياة، الستات ما يعرفوش يكدبوا، وفى منتصف الخمسينيات تألقت مع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ فى فيلمى «لحن الوفاء، ودليلة" ، وبشرة خير، وعيون سهرانة، وشاطئ الذكريات، وأنت حبيبى، فى النصف الثانى من الخمسينيات وصلت لمرحلة النضج السينمائى عندما قامت ببطولة فيلم «المرأة المجهولة» وحقق نجاحاً ساحقاً.

وواصلت التألق فى أفلام اللص والكلاب، الطريق ، سر الهاربة، أغلى من حياتى، واتجهت فى منتصف الستينيات فى أفلام الكوميديا الراقية من خلال أفلام «مراتى مدير عام، والزوجة رقم 13، كرامة زوجتى، وعفريت مراتى»، وصلت للقمة 1968 فى فيلم «شىء من الخوف» وفيلم «لا نزرع الشوك»، ولا ننسى فيلم «معبودة الجماهير مع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ».

وفى حقبة السبعينيات تألقت فى أفلام «لمسة حنان، وذات الوجهين، الشك يا حبيبى»، آخر أفلامها لا تسألنى من أنا 1985.

وقامت عام 1982 ببطولة مسرحية ريا وسكينة مع سهير البابلى وعبدالمنعم مدبولى وحققت نجاحاً ساحقاً.

فى يوم الخميس 13 نوفمبر 1986 وعلى مسرح الجمهورية فى الليلة المحمدية أبدعت شادية كثيراً فى آخر أغنياتها «خد بإيدى» وبعد هذه الأغنية قررت شادية اعتزال الغناء والفن تماماً وعمرها 55 عاماً.

ورفضت الظهور تماماً والتفرغ للعبادة ولأنها حبيبة مصر بالفعل وعندما وقعت ثورة 2011 تكلمت عبر الهاتف لتعلن للجميع خوفها على مصر، وواصلت عدم الظهور حتى رحيلها يوم 28 نوفمبر 2017، عن عمر ناهز 86 عامًا.

رحلت بجسدها وبقيت شادية فى قلوب الملايين فنانة مثالية بمعنى الكلمة، وإنسانة قلّ إن يجودَ بها الزمانُ، رحم الله حبيبة مصر شادية.