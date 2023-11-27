شاهد.. عبدالله الودعاني يستعرض صورة له ولأخواته قبل عمليات تجميل الأنف

انتشرت صورة للمشهور عبدالله الودعاني على تطبيق سناب شات، يظهر فيها برفقة أخواته سارة ونجلاء قبل إجراءهم عمليات تجميل للأنف.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، طلب الودعاني من أخواته التقاط صورة جديدة بدلاً من الصورة القديمة. قال: “نجلاء وسارة، لو سمحتم نبي نصور صورة ثانية مثل هذه الصورة، بس نصور صورة جديدة، كلنا هذي قبل عمليات الخشوم”.
تفاعل العديد من متابعي الودعاني مع مقطع الفيديو، معبرين عن عدم ملاحظة تغيير كبير بعد إجراء عمليات التجميل. وقد علق أحد المغردين قائلاً: “الصورة مرة حلوة، ما أشوف تغيير كثير”.
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