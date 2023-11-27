فدوى عابد تكشف عن رأيها في ارتداء المايوه بعمل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الفنانة فدوى عابد إنها لا تمانع في الظهور بملابس السباحة "المايوه" خلال تقديمها أحد المشاهد التي تقوم بها في دور من أدوارها، قالت: " أنا اديت نفسي الحرية في تصرفاتي طول ما أنا لا أتعدى على الآخرين ."

وأضافت خلال لقائها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة في برنامج الستات الذي يُعرض على قناة النهار: "ولو ده شيء بقدمه في الفن ومقتنعة بيه رأي الآخرين لن يمنعني ".

يذكر أن الفنانة فدوى عابد قدمت العديد من الأدوار المتميزة خلال السنوات الأخيرة وكان من أشهرها دور الدكتورة دعاء في مسلسل سابع جار، كما اشتركت في مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع ويعتبر هذا آخر أعمالها التي عرضت على الشاشة.