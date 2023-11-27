مي فاروق تصل الرياض استعدادا لإحياء حفل "روائع السنباطي" برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت منذ قليل الفنانة مي فاروق لمدينة الرياض استعدادًا لإحياء الحفل الغنائي "روائع السنباطي" والذي يتم خلاله تكريم مسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض والمقرر إقامته مساء يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "انستجرام" مقطع فيديو أوضحت خلاله وصول الفنانة مى فاروق لمدينة الرياض حيث تستعد لعدد من البروفات قبل مشاركتها في الحفل الغنائي المنتظر والذي يضم نخبة من نجوم الأغنية في مصر والوطن العربي وهم الفنان أحمد سعد، الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنان صابر الرباعي وآخرون.

وشاركت الفنانة مى فاروق مؤخرًا بعدد من الحفلات الغنائية ضمن "موسم الرياض" كان آخرها حفل "روائع بليغ حمدي" الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم مطلع شهر نوفمبر الجاري.

يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الترويج لعدد من الفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة أبرزها نزال "حلبة النار" وهي معركة ملاكمة بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري و الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك والمقرر إقامته بشهر فبراير 2024.