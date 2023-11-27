شهيرة تكشف إصابة حفيدها محمود ياسين جونيور بكسر في رجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة عن إصابة حفيدها الفنان الشاب محمود ياسين جونيور بكسر في رجله وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت "شهيرة" صورة لإصابة "محمود" وتمنت له السلامة والشفاء العاجل قائلة: "ألف سلامة عليك يا حوده الحمد لله ربنا لطيف وكريم ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر يا حبيبي".

وكان الظهور الاخير لـ "شهيرة" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية مها الصغير وذلك في ذكرى وفاة زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، وكشفت "شهيرة" خلال مداخلتها التليفونية عن زيارة زوجها بمقابر العائلة وسط عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين من الفنان الراحل.

وعلقت "شهيرة" على ذكرى رحيله قائلة: "بيبقي يوم صعب وأقول لك أن كل يوم عليا صعب لكن في يوم الذكرى بيتضاعف الإحساس والمشاعر وحاسه انه يوم حزين لأن ده اليوم اللي رحل فيه".

واستكملت: "أول ما بوصل المقابر بقوله يا حبيبي احنا جينا أهو وبحسه بيبقي مبسوط وبيضحك وأقوله كلنا جينا أنا ورانيا وعمرو ومحمود وعمر ومحمد رياض كلنا جينا يا حبيبي أنت وحشتنا ودايمًا معانا، وكل لمساتك سواء في الحياة أو الفن محيطة حوالينا".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان الشاب محمود عمرو ياسين كانت بحكاية "عيشها بفرحة" ضمن أحداث مسلسل "55 مشكلة حب" بطولة الفنان هاني عادل والفنانة هبة مجدي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم.