فدوى عابد عن القبلات والأحضان في السينما: لو فيه دور محتاج كده هعمله



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الفنانة فدوى عابد إنها لا تمانع من تقديم مشاهد بها قبلات وأحضان في السينما إذا تطلب دورها ذلك، مشيرة إلى أنها ترفض مصطلح خطوط حمراء في السينما المصرية.

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "الستات" المعروض على قناة النهار، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، أنها ترى أن مصطلح خطوط حمراء هو عكس كلمة فن، ولكن بشكل عام لا يوجد قبلات وأحضان في السينما منذ عدة سنوات.

وأضافت: "لو فيه دور محتاج مني أعمل كده هعمله، وزوجي مقتنع وهو من أكتر الناس اللي موجودة في ضهري وبيشجعني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فدوى عابد مسلسل صوت وصورة من بطولة الفنانة حنان مطاوع، كما أنها اشتهرت بدور الدكتورة دعاء الذي قدمته في مسلسل سابع جار أمام النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز.