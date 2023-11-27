مؤلفة "بقينا اتنين" عن دور طارق عبدالعزيز: "صوّر 50% من المسلسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حالة من الحزن انتابت الوسط الفني بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وحرص على نعيه العديد من أبرز النجوم والإعلاميين خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان للسيناريست أماني التونسي التي أشرفت على كتابة مسلسل "بقينا اتنين" الذي يعد آخر مشاركات الفنان طارق عبدالعزيز قبل رحيله حديثًا عن الفنان الراحل عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد".

وقالت أماني عن دور الفنان طارق عبدالعزيز في مسلسلها: "كان شخص محب للحياة، مش عامل لها حسابات دمه خفيف مالي حياته كلها بأصحابه، أعزب ضد الجواز كان على طول مع البطل ووقف جانبه في حاجات يعني دوره كان لذيذ وكان مهم".

واستكملت: "لن يتم حذف دور طارق في أحداث مسلسل بقينا اتنين وأكيد احنا مش هنعمل كده اننا نلغي دوره بالعكس اكيد هيتعمل له إهداء للمسلسل نفسه ككل، لأنه انسان مميز وندعي له بالرحمة ولأهله الصبر والسلوان".

مضيفة: "أما بالنسبة للمعالجة الخاصة بالمسلسل وانا بشوف كل المشاهد وصلنا لغاية فين وبشوف اخر مشهد وبنحاول نشوف حل درامي ينفع نخرج ونشوف حاجة تخلي الأحداث مرتبطة بالواقع وتبقي دراميًا مظبوطة والمسلسلات هتعيش طول العمر وكلنا هنموت فمحدش هيبقي فاهم القصة دي إلا من الإهداء اللي على التتر ومينفعش نجيب ممثل تاني ومنقدرش نخلي الناس تتعلق بالشخصية ومرة واحدة نجيب حد تاني، والمسلسل 20 حلقة وصور 50% من المسلسل".

ورحل الفنان طارق عبدالعزيز عن عالمنا يوم الأحد بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

يذكر أن آخر مشاركات السيناريست أماني التونسي كان بفيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي والذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي.