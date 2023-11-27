نبيل الحلفاوي يعلق على زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ويطالب بدعوته لزيارة غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طالب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، بدعوة المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة، وذلك بعد استضافته من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق على الزيارة قائلا: "لا يجب الاستهانة بزيارة إيلون ماسك لإسرائيل، منصة إكس كانت من أمضي الأسلحة الإعلامية لنقل الصورة الحقيقية وجرائم الحرب للعالم مما شكل ضغوطًا قوية على مرتكبيها، على السلطة الفلسطينية انتهاز فرصة الهدنة لدعوة ماسك لزيارة غزة".

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "MusktoGaza" مطالبين "إيلون ماسك" الذهاب إلى قطاع غزة لمعرفة حقيقة الأوضاع هناك وأن هناك عملية خبيثة تتم من جانب الكيان الصهيوني لغسل دماغ ماسك ومحاولة كسبه في صفهم حيث تم الاتفاق بشكل رسمي بين "ماسك" وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم تفعيل أقماره الصناعية داخل قطاع غزة إلا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الفنان نبيل الحلفاوي دعم القضية الفلسطينية رافضًا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.