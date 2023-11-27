أحمد ماجد ينضم لمسلسل "صيد العقارب" الى جانب غادة عبد الرازق

ميرنا وليد - بيروت - ينضم الممثل المصري أحمد ماجد لمسلسل "صيد العقارب" مع مواطنته الممثلة غادة عبد الرازق، ويقوم أحمد ماجد بدور "سامح" شقيق محمد علاء في المسلسل، وسيعرض المسلسل في رمضان 2024 .

ومسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق وماجد المصري ومنال سلامة وأحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

كما يشارك الممثل أحمد ماجد في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بدور شقيق مي عمر وزوج ولاء الشريف.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي.

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