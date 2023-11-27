أماني التونسي : "لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبد العزيز ولن يقوم بدوره ممثل بديل" ..هذا ما سيحدث

ميرنا وليد - بيروت - صرحت المؤلفة المصرية أماني التونسي إنه لن يتم حذف مشاهد الممثل المصري الراحل طارق عبد العزيز من مسلسل "بقينا اتنين" بعد وفاته أمس الأحد، بعد تعرضه لمشاكل صحية في القلب.



وأضافت : "لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل بقيتا اتنين، ولن يقوم بدوره فنان بديل، وسيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع".

وكشفت أماني التونسي عن دور الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الممثل المصري شريف منير في المسلسل، وهو شخصية محبة للحياة ولا يدرك الزمن، ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاءه، ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا هاما، في أحداث تدور داخل إطار اجتماعي لايت".

واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة إنها ستجتمع مع المخرج طارق رفعت للاتفاق على عدم حذف أي مشهد للممثل الراحل طارق عبدالعزيز، وبالعكس سوف يكون العمل إهداء لروحه كممثل مميز وله طابع خاص.