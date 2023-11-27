مارغو روبي تحسم الجدل .. هل هناك جزء ثاني من فيلم باربي ؟

ميرنا وليد - بيروت - نكرت الممثلة العالمية مارغو روبي أي فرص لتكملة محتملة لـ فيلم Barbie، حيث انتشرت الكثير من الشائعات عن تكملة للفيلم لأول مرة عندما أجرت روبي مقابلة مع مجلة TIME، قائلة إنها شاركت في محادثات حول جزء جديد.



وقالت روبي في ذلك الوقت: "يمكن أن تسير الأمور في مليون اتجاه مختلف من هذه النقطة".

وفي حوار جديد لـ مارغو روبي، صرحت قائلة : "أعتقد أننا وضعنا كل شيء في الفيلم، ولم نعمل على العمل لـ يكون سلسلة سينمائية، لقد وضعت جرينا جيرويغ، لا أستطيع أن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك".

وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية".