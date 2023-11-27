سامي مغاوري ينضم لطاقم مسلسل العتاولة

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل المصري سامي مغاوري لطاقم مسلسل العتاولة بطولة الممثل المصري أحمد السقا، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024.

يضم مسلسل العتاولة عددا كبيراً من الممثلين أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، حنان يوسف، هدى الإتربي، وعددا آخر من الممثلين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقان أعداء، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

ويعد آخر أعمال سامي مغاوري هو فيلم البطة الصفرا، الذي عرض خلال الشهور الماضية، وضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين أبرزهم غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وعدد آخر من الممثلين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن.

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